Samsun'un Vezirköprü ilçesinde özel bir tur şirketinde rehberlik yapan 26 yaşındaki Selçuk Korkut'un, Altınkaya Baraj Gölü'nde bulunan Şahinkaya Kanyonu'nda tekne gezisi sırasında serinlemek için suya girdi.

Teknede kıyafetleri bulunan Korkut'tan haber alamayan arkadaşları durumu polise bildirdi. Polis yaptığı incelemenin ardından durumu deniz polisine ve AFAD ekiplerine bildirdi. Suyun derininliğinin yaklaşık 100 metre olmasından dolayı çalışmalar için Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timinden yardım istendi.

Suyun dip görüşünün kapalı olmasından dolayı da Ankara'da bulunan Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı dalış ekibinden yardım istendi. Samsun'a gelen ekipler, Korkut'u bulmak için çalışma başlattı.