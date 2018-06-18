Bursa’nın İnegöl ilçesindeki Boğazköy Barajında erkek cesedi bulundu. Balıkçı oltasına takılan erkek cesedinin kimliği araştırılıyor.

İHA'nın haberine göre, kırsal Hamzabey Mahallesi Koca Çayı mevkiine barajda balık tutmaya giden bir balıkçı, oltasına ağır bir cismin takıldığını fark etti. Oltayı çekmeye başlayan balıkçı genç, oltaya takılanın insan cesedi olduğunu görünce şok yaşadı. Balıkçı durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine sevk edilen jandarma ekipleri, baraj içindeki erkek cesedinin çıkarılması için arama kurtarma ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen İnegöl İtfaiyesi Arama Kurtarma ekipleri sudaki cesedi çıkardı. 50 yaşlarındaki bir erkeğe ait ceset, Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER