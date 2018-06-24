Milletvekili seçimlerinde Halkların Demokratik Partisi ( HDP) yüzde 11.07 oy oranına ulaşarak yüzde 10'luk seçim barajının üstüne çıkarak resmi olmayan sonuçlara göre 66 milletvekili çıkardı.

Habertürk Haber Merkezi'nden Mehmet Kayahan'ın haberine göre, HDP'nin seçim barajını aşmasıyla Diyarbakır'da partiler Merkez Yenişehir İlçesi Ofis semti ve HDP İl Başkanlığı'nın önünde toplanarak coşkulu kutlama gerçekleştirdi. İl başkanlığı önünde dev ekran konularak seçim sonuçları canlı takip edildi. Sık sık İmralı'da tutuklu bulunan terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan lehine slogan atıldı. HDP'liler araçlarıyla şehir turu yaptı. Bazı vatandaşların kentin bazı yerlerinde havai fişek atarak, silahlarla havaya ateş etti.

POLİS YOLU TRAFİĞE KAPATTI

Kutlamalar nedeniyle polis Ofis semtine çıkan bütün yolları araç trafiğine kapattı. Diğer yollarda araç yoğunluğundan dolayı aksaklıklar yaşandı.