Barazite ve Dening'den Erol Bulut'a mesaj

Süper Lig ekiplerinden Evkur Yeni Malatyaspor'un yabancı oyuncuları Fernando Dening ile Nacer Barazite, Göztepe maçında forma bekliyor.

Ligin 15. haftasında Göztepe'yi konuk edecek Evkur Yeni Malatyaspor'un, Orduzu Pınarbaşı Tesisleri'ndeki antrenmanı öncesi iki futbolcu basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Futbolculardan sağ kanat oyuncusu Dening, maçlara ilk 11'de başlamak için antrenmanlarda çok çalıştığını ancak kararın teknik direktörde olduğunu söyledi.

Verilen kararlara saygı duyduğunu, antrenmanlarda elinden geleni yapmaya devam edeceğini ifade eden Dening, bunu hocalarının da göreceğini dile getirdi.

Takım olarak hücumda yaşadıkları sıkıntıyı değerlendiren Dening, "Kale önünde kötü bir şansımız olduğunu söyleyebilirim. Futbol böyle bir şeydir, bazen şanslı olursunuz bazen de şanssız. Biz çalışmaya devam edeceğiz. İyi futbol oynadığımızı düşünüyorum. Göztepe maçından itibaren gol de gelecektir. Umarım ilk 11’de maça başlarım. Oynadığım ve süre aldığım bütün karşılaşmalarda golü düşündüm. Göztepe maçında da süre alırsam gol atmak istiyorum." diye konuştu.

BARAZITE: "ŞANS GELİRSE ELİMDEN GELENİ YAPACAĞIM"

Malatya temsilcisinin orta saha oyuncusu Barazite ise performansını yükseltmek için işine odaklandığını belirtti.

Kendisinden beklentilerin yüksek olduğunu, bu nedenle görev verildiğinde kapasitesinin üzerine çıkmaya çalıştığını vurgulayan Barazite, "Benden gol ve asist bekleniyor. Futbol bir takım oyunudur. Ben takım için elimden geleni yaptığımı düşünüyorum. Eğer forma şansı gelirse Malatya için elimden gelen her şeyi yapacağımı söyleyebilirim. Forma bekliyorum." şeklinde konuştu.

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