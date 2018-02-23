HT Magazin'de yer alan habere göre, Sıla, sözleri kendisine, bestesi Kyriakos Papadopoulos’a ait olan şarkıyı, daha önce birlikte sahne aldığı Barbaros’a hediye etti. Düzenlemesi İskender Paydaş’ın imzasını taşıyan şarkının klibi önümüzdeki hafta yayınlanacak.

Bu Konu İle İlgili Haberler