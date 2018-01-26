Barcelona, 1-0 kaybettiği İspanya Kral Kupası çeyrek final ilk maçının rövanşında Espanyol'u konuk etti.

9. dakikada Luis Suarez'in golüyle 1-0 öne geçen Barcelona, 25. dakikada Lionel Messi'yle farkı ikiye çıkardı. Bu gol Barcelona'nın, 1957'de açılan Camp Nou'daki 4000. golü olarak tarihe geçti.

Mücadelenin ilk yarısı ev sahibi ekibin 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Barcelona'nın Liverpool'dan transfer ettiği Coutinho, mücadelenin 68. dakikasında Andres Iniesta yerine oyuna girerek yeni takımının formasını ilk kez giydi.

Mücadelenin kalan dakikalarında başka gol olmayınca Barcelona 2-0'lık skorla yarı finale yükseldi.

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