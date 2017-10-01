Barcelona: 3 - Las Palmas: 0 (MAÇ SONUCU)

Dünya futbol gündeminde ilk sırayı alan Barcelona-Las Palmas karşılaşması herhangi bir olay olmadan sona erdi.

Referandum sebebiyle Barselona kentinde yaşanan olaylar nedeniyle oynanıp oynanmayacağına uzun süre karar verilmeyen Barcelona-Las Palmas karşılaşması, önce ertelendi ama daha sonra oynanmasına karar verildi ve iki takım sahaya bu yoğun gündemin içinde adım attı. Olayların etki ettiği tek nokta ise tribünlere oldu ve Federasyonun erteleme kararına izin vermemesi üzerine mücadele seyircisiz oynandı.

BARCELONA'DAN SKORBORDLU TEPKİ

Oyuncular sahaya ilk çıktığı ısınma anında ise Barcelonalı yetkililer skorbord'a 'Democracia' yani 'Demokrasi' yazan bir fotoğraf yansıttı ve bu görüntü uzun süre skorbordda kaldı.

İlk 45 dakikada mücadelede gol sesinden çok sarı kart vardı. Ev sahibi ekip Paulinho, Pique, Busquets ve Alba'nın gördüğü sarı kartlar ile ilk yarıyı 4 sarı kartla tamamladı. İkinci yarının hemen başında dakikalar 49'u gösterirken Busquets takımını 1-0 öne geçirdi.

MESSI'Yİ HİÇBİR ŞEY DURDURAMADI

Bu golün ardından oyun kontrolünü eline alan Barcelona, 70. ve 77. dakikalarda süperstarı Lionel Messi'nin golleriyle farkı 3'e çıkardı. Bu goller aynı zamanda maçın sonucunu belirledi ve Barcelona, Las Palmas'ı 3-0 mağlup etti. Ev sahibi ekip 7. maçın sonunda puanını 21'e çıkardı ve 7'de 7 yaparak yoluna devam etti. Las Palmas ise 17. sırada kaldı ve haftayı 6 puanda kapattı.