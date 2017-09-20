Barcelona: 6 - Eibar: 1

Barcelona, Camp Nou'da Eibar'ı ağırladı.

21. dakikada Lionel Messi'nin penaltıdan attığı golle maçta 1-0 öne geçen Barcelona, 38'de Paulinho ile farkı ikiye çıkardı, bu aynı zamanda ilk yarının da sonucu oldu.

Barcelona 53. dakikada Denis Suarez ile skoru 3-0 yaparken, Eibar 57. dakikada Sergi Enrich ile farkı ikiye indirdi.

Ev sahibi ekip, 59, 62 ve 87. dakikalarda Messi'nin golleriyle skoru 6-1 yaptı. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca maç 6-1 Barcelona'nın üstünlüğüyle tamamlandı.

Karşılaşmanın ardından Barcelona 15 puanla liderliğini sürdürdü, 13. sıradaki Eibar ise 6 puanda kaldı.

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