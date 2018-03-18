La Liga'da Barcelona, Athletic Bilbao'yu konuk etti.



Barça, 8. dakikada Paco Alcacer ve 30. dakikada Lionel Messi'nin golleriyle karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı.



Mücadele sonrası 75 puana ulaşan Barcelona yenilgisiz olarak liderliğini sürdürdü. Athletic Bilbao ise 35 puanda kaldı.

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