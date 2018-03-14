Londra'da Stamford Bridge'de 1-1 biten maçtan tam 22 gün sonra Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Barcelona mabedi Camp Nou'da Chelsea'yi konuk ediyor. Barcelona Devler Ligi'nde üst üste 10 sezondur çeyrek finale kalarak bu alanda rekoru elinde tutuyor.
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BARCELONA: 2 - CHELSEA: 0 (2' Messi, 20' Dembele)
(İlk yarı sona erdi...)
SAAT: 22:45
HAKEM: Damir Skomina
STAT: Camp Nou
YAYIN: tivibu SPOR 3
BARCELONA: Ter Stegen, Roberto, Pique, Umtiti, Alba, Rakitic, Busquets, Iniesta, Messi, Dembele, Suarez
TEKNİK DİREKTÖR: Ernesto Valverde
CHELSEA: Courtois, Azpilicueta, Christensen, Rudiger, Moses, Fabregas, Kante, Alonso, Willian, Hazard, Giroud
TEKNİK DİREKTÖR: Antonio Conte
HOCALARDAN GÖRÜŞLER
Maçtan bir gün önceki geleneksel basın toplantısında konuşan Ernesto Valverde çok küçük detayların sonucu belirleyebileceğini ifade etti. Teknik direktörün demeçlerinden satır başları:
> "Yarın neler olabileceğini bilmiyorum. Önde basabilirler, kanatlardan hücum edebilirler. Bildiğimiz bir şey var ki o da geriye yaslandıklarında yenmesi zor, kuvvetli bir rakip oldukları."
> "Aşağı tükürsen sakal, yukarı tükürsen bıyık çünkü Premier Lig'in en iyi kontratak takımıyla karşılaşacağız ve bu yolla pek çok tehlikeli pozisyon üretebileceklerini biliyoruz."
>"Yine de ilk maçtakine benzer şekilde gol arayan bir rakip bekliyorum."
> "Iniesta'nın ne durumda olduğunu hep birlikte göreceğiz. Elbette çok önemli bir maç ama yüzde yüz hazır olmalı ki oynayabilsin. Onunla daha sonra konuşacağım."
Mavilerin teknik adamı Antonio Conte ise turu geçmek istiyorlarsa sabırlı oynamaları gerektiğinin altını çizdi. Conte şunları söyledi: "İlk maçta neredeyse kusursuz bir performans sergiledik. Sadece bir hata yaptık ve bedelini ağır ödedik. Harika bir stadyum ve büyük bir saha. Bence her futbolcu burada Barcelona'ya karşı oynamak için heyecan duymalı."
FORM GRAFİĞİ
BARCELONA: G B G B G B G B G G
CHELSEA: M G M M G G B M M G
TARİHÇE
İki takım arasındaki ilk maç 20 Şubat'ta Stamford Bridge'de 1-1 bitmişti... Londra'da 62. dakikada Willian ev sahibini öne geçirirken 75'te Messi maça eşitliği getirdi. Bu golle Arjantinli Chelsea ağlarını ilk kez havalandırırken bunu dokuzuncu maçında 30. şutunda ve 730 dakika oynadıktan sonra yapmış oldu. Messi'nin İngiliz ekiplerine karşı Şampiyonlar Ligi'nde 18 golü bulunuyor.
Barça ile Chelsea 14. kez karşı karşıya geliyor...
Katalanlar üst üste 11. kez UCL'de çeyrek final yapıp rekorunu geliştirmek istiyor. Blaugranalar bu organizasyonda 39 kez iç sahada eleme maçı (25-10-4) oynadı. Bu dört yenilginin sadece biri bir Premier Lig temsicilsicne karşıydı, o da 21 Şubat 2007'de 2-1 kazanan Liverpool idi. Ayrıca Barça 23 defa ile İngiliz kulüplerine karşı Şampiyonlar Ligi'nde en çok maç kazanan takım.
Chelsea Camp Nou'ya yaptığı son sekiz ziyaretinde yenilgi görmedi (2 galibiyet, 6 beraberlik). Öte yandan Barça ilk maçı deplasmanda 1-1 tamamladığı 13 Avrupa kupaları eşleşmesinin 11'inde tur atlamayı başardı.
MAÇ YAYINI
Çeyrek final için son biletin verileceği mücadele Türkiye'de Tivibu Spor 3'ten yayınlanıyor.
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