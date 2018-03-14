Barcelona - Chelsea rövanş karşılaşması bu akşam oynanacak ve iki takımda finale çıkmak için tüm kozlarını paylaşacak. Karşılaşma öncesinde maçın hangi kanalda yayınlanacağı ve saat kaçta başlayacağı merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki, Barcelona - Chelsea maçı hangi kanalda, saat kaçta? Barcelona - Chelsea maçı şifresiz mi? İşte karşılaşma hakkında tüm detaylar...

BARCELONA - CHELSEA MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında Ernesto Valverde yönetimindeki Barcelona, evinde Antonio Conte yönetimindeki Chelsea takımını konuk edecek. Camp Nou stadyumunda oynanacak olan karşılaşma Türkiye saati ile 22:45' te başlayacak. Barcelona - Chelsea maçı canlı olarak Tivibu Spor 3 kanalından izlenebilecek.

İKİ TAKIM HAKKINDA İSTATİSTİKLER

Şampiyonlar Ligi'nin grup sonrası aşamasında ilk maçı deplasmanda oynayıp 1-1'lik beraberlikle dönen 34 takımın 23'ü tur atlamayı başardı.

Barcelona ile Chelsea arasında daha önce oynanan 13 maçın %46'sı beraberlikle sonuçlanırken; en az 10 karşılaşmanın oynandığı fikstürlerden sadece Chelsea-Liverpool eşleşmesinde daha sık beraberlik görüldü (%50).

Barcelona'yla Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı son sekiz maçta yenilmeyen Chelsea (2G 6B), Camp Nou'da çıktığı son dört karşılaşmadan beraberlikle ayrıldı.

Barcelona, evinde oynadığı son 39 Şampiyonlar Ligi eleme turu karşılaşmasının sadece dördünden mağlup ayrılırken (25G 10B), Katalan ekibini bu statta yenebilen tek İngiliz takımı Liverpool'du (Şubat 2007, 2-1).

Grup maçlarında Atletico Madrid'i yenen Chelsea, Barcelona'yı da mağlup ederse aynı sezonda iki İspanyol kulübünü deplasmanda yenen üçüncü takım olacak (Milan ve Roma'yla birlikte).

Willian'ın Chelsea formasıyla Şampiyonlar Ligi'nde attığı dokuz golün altısı ceza sahası dışından geldi. 2013'te İngiliz ekibine gelen Brezilyalı, o tarihten bu yana bu turnuvada ceza sahası dışından en fazla gol atan oyuncu konumunda.

Eşleşmenin ilk ayağında Chelsea filelerini havalandıran Lionel Messi, Londra ekibine karşı forma giydiği dokuzunca maçta ilk golünü atmış oldu. Arjantinli oyuncu, Şampiyonlar Ligi tarihinde İngiliz takımlarına en fazla gol atan isim konumunda (18).

Şampiyonlar Ligi'nde 881 dakikadır golle buluşamayan Luis Suarez, bu turnuvadaki en uzun kuraklığını yaşıyor. Uruguaylı oyuncunun son golü, Mart 2017'de Paris Saint-Germain karşısında gelmişti.

Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde en fazla şut pası veren iki oyuncudan biri Eden Hazard (23; Neymar'la birlikte).