Dünyanın en yaygın araç çağırma uygulaması olan Uber, dünya genelinde 600'den fazla şehirde hizmet veriyor. Hizmet verdiği bazı şehirlerde taksicilerin protestosu ile karşılaşırken, son dönemde İstanbul'da da benzer görüntüler izleniyor. Taksiciler Uber'i korsanlıkla suçlarken, kendi kazançlarını ellerinden aldığını ileri sürüyor.
Uber, bundan üç yıl önce Barselona'da da taksicilerin sert protestosu ile karşılaşmış ve mahkeme kararı ile şehirden çıkmak zorunda kalmıştı. Şirket o dönem UberPop denilen ve profesyonel olmayan araç sahiplerinin yol üzerinde istediği kişiyi araçlarına almalarına olanak sağlayan bir sistemle çalışıyordu.
SİSTEM DEĞİŞTİRİYOR
Uber şimdi ise Barselona'ya UberX ile geri dönüş hazırlığı yapıyor. Uber'in yeni hizmetinde tüm sürücüler lisanslı olacak ve yerel kurallara bağlı olarak çalışacak.
Uber'in Güneybatı Avrupa Genel Müdürü Carles Lloret, yaptığı açıklamada Barselona'da yanlış bir yol izlediklerini ve artık yeni bir başlangıç istediklerini söyledi. Lloret, "İş yapış şeklimizi değiştiriyoruz ve aldığımız tüm kararların merkezine dürüstlüğü koyuyoruz. Faaliyette bulunduğumuz şehirlerin güvenini kazanmak için çok çalışacağız. Barselona da bunlardan biri. Barselona'da mobiliteyi geliştirmek için taksiler de dahil olmak üzere tüm sektörle birlikte çalışmaya kararlıyız." dedi.
Uber, UberX servisini bundan iki yıl önce Madrid'de hizmete sokmuş ancak mahkeme kapatma kararı vermişti. O dönem taksiciler Uber'e karşı şiddetli protestolar yapmıştı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.