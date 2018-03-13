Dünyanın en yaygın araç çağırma uygulaması olan Uber, dünya genelinde 600'den fazla şehirde hizmet veriyor. Hizmet verdiği bazı şehirlerde taksicilerin protestosu ile karşılaşırken, son dönemde İstanbul'da da benzer görüntüler izleniyor. Taksiciler Uber'i korsanlıkla suçlarken, kendi kazançlarını ellerinden aldığını ileri sürüyor.

Uber, bundan üç yıl önce Barselona'da da taksicilerin sert protestosu ile karşılaşmış ve mahkeme kararı ile şehirden çıkmak zorunda kalmıştı. Şirket o dönem UberPop denilen ve profesyonel olmayan araç sahiplerinin yol üzerinde istediği kişiyi araçlarına almalarına olanak sağlayan bir sistemle çalışıyordu.

SİSTEM DEĞİŞTİRİYOR

Uber şimdi ise Barselona'ya UberX ile geri dönüş hazırlığı yapıyor. Uber'in yeni hizmetinde tüm sürücüler lisanslı olacak ve yerel kurallara bağlı olarak çalışacak.

Uber'in Güneybatı Avrupa Genel Müdürü Carles Lloret, yaptığı açıklamada Barselona'da yanlış bir yol izlediklerini ve artık yeni bir başlangıç istediklerini söyledi. Lloret, "İş yapış şeklimizi değiştiriyoruz ve aldığımız tüm kararların merkezine dürüstlüğü koyuyoruz. Faaliyette bulunduğumuz şehirlerin güvenini kazanmak için çok çalışacağız. Barselona da bunlardan biri. Barselona'da mobiliteyi geliştirmek için taksiler de dahil olmak üzere tüm sektörle birlikte çalışmaya kararlıyız." dedi.

Uber, UberX servisini bundan iki yıl önce Madrid'de hizmete sokmuş ancak mahkeme kapatma kararı vermişti. O dönem taksiciler Uber'e karşı şiddetli protestolar yapmıştı.