Barcelona, Arthur için Gremio ile 40 milyon euro karşılığında anlaşma sağladı.

Goal'ün edindiği bilgilere göre Barcelona, Gremio ile 2017 Copa Libertadores şampiyonluğu yaşayan Arthur için 30 milyon euro'nun yanı sıra 10 milyon euro da bonus ödeyecek.

Arthur, Aralık ayında üzerinde bir Barcelona forması ve yanında Barcelona sportif direktörü Robert Fernandez ile görüntülenmişti.

Gremio başkanı Romildo Bolzan, iki takım arasında anlaşma sağlandığını açıkladı:

"Henüz belgeler imzalanmadı ancak transfer son aşamaya geldi. Yarın ya da bir sonraki gün transfer sonlanacaktır."

"Hukuki ve yasal süreci bekliyoruz. Özen gösterilmesi gerekiyor. İnanıyorum ki yarın bu iş tamamlanacaktır."

Arthur'un Barcelona'ya transferi, Portekizli Andre Gomes'in takımdan ayrılmasına sebep olabilir.

Manchester United ve Tottenham Andre Gomes'i yakından takip ediyor.