Barcelona'da bomba alarmı!

Reuters'ın haberine göre, Katalan polisi, Barcelona'da La Sagrada Familia katedrali yankınlarında park eden şüpheli bir minibüs için harekete geçti.

Olay "Calle De Provenza" caddesinde gerçekleşti, Barcelona polisi Los Mossos, 1 kişiyi tutukladı. Olay yerindeki turistler tahliye edildi. Terör düzeyini 4. seviyeye çıkartan Barcelona polisi, sık sık trafik kontrolleri yapıyordu.

Barcelona polisinin yaptığı açıklamada, ihbarın sahte olduğu, minibüste patlayıcı maddeye rastlanmadığı belirtildi.

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