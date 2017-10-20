Barcelona'da iyileşen Arda, kadroya alınmadı

Barcelona Kulübü, iki gündür takımla antrenmanlara çıkan Arda Turan'ın sakatlığının sona erdiğini resmi olarak duyurdu.

Kulüp ayrıca La Liga'nın 9. haftasında yarın oynanacak Malaga maçının 18 kişilik kadrosunu da açıkladı. Arda Turan, teknik direktör Ernesto Valverde'nin tercihiyle kadroya alınmadı. La Liga'da bu sezon sadece ilk haftadaki Real Betis maçının kadrosuna alınan Arda, o karşılaşmada da yedek kulübesinde beklemişti.

La Liga'nın namağlup takımlarından olan ve ilk puan kaybını geçtiğimiz hafta deplasmanda Atletico Madrid ile 1-1 berabere kalarak yaşayan 22 puanla lider durumdaki Barcelona, Nou Camp'ta oynanacak maçta lig sonuncusu Malaga ile karşılaşacak.

Öte yandan Celta Vigo formasıyla La Liga'da ilk sezonunu geçiren milli futbolcu Emre Mor'un pazar günü Atletico Madrid'e karşı oynanacak maçta forma giyme şansı yükseldi.

Las Palmas maçından sonra sağ ayak bileğinden sakatlık geçiren Emre Mor, bugün takımla antremana çıktı. Las Palmas maçında ilk 11'de sahaya çıkan ve takımının ilk golünü atan Emre'nin Atletico Madrid maçının kadrosunda yer alması bekleniyor.