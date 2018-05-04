Barcelona II - Reus Deportiu rakamlar

Barcelona II ve Reus Deportiu, 05 Mayıs 2018 Cumartesi günü İspanya 2.Lig maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 19:00. Barcelona II 37 puana sahip olarak 20. sırada yer alırken Reus Deportiu 48 puanda ve 13. sırada. Barcelona II, son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 yenilgilik form durumunda. Reus Deportiu son 5 mücadelede 4 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 353 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Barcelona II kazanırsa 1.75, beraberlik çıkarsa 2.90, Reus Deportiu sahadan galip ayrılırsa 3.50 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 1.40, 2.5 gol üstünün oranı 2.05. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.80 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.55.

Barcelona II önceki hafta Olimpic Xativa mücadelesinde 1-0 yenildi.

Reus Deportiu ise Cornella karşılaşmasında 0-1 kazandı.

Kendi sahasında 4 galibiyet, 5 beraberlik, 9 mağlubiyet alan Barcelona II, 19 gol attı ve 23 gol yedi.

Reus Deportiu, dış sahada 4 galibiyet, 5 beraberlik, 9 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Reus Deportiu 10 kez gol sevinci yaşadı, 24 kez topu ağlarında gördü.