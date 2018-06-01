Barcelona II - Zaragoza maçı istatistikleri

Barcelona II ve Zaragoza, 02 Haziran 2018 Cumartesi günü İspanya 2.Lig maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 21:30. Barcelona II 44 puana sahip olarak 20. sırada yer alırken Zaragoza 68 puanda ve 4. sırada. Barcelona II son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Zaragoza son 5 mücadelede 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 258 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Barcelona II kazanırsa 3.30, beraberlik çıkarsa 3.10, Zaragoza sahadan galip ayrılırsa 1.75 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 1.80, 2.5 gol üstünün oranı 1.55. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.30 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 2.05.

Barcelona II son haftadaki Sporting Gijon müsabasında 0-0 berabere kaldı.

Zaragoza ise Tenerife karşılaşmasında 2-3 yenildi.

Barcelona II, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 5 galibiyet, 5 beraberlik, 10 mağlubiyet aldı. Barcelona II, kendi sahasında 22 gol attı, 25 gol yedi.

Zaragoza, dış sahada 7 galibiyet, 5 beraberlik, 8 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Zaragoza 24 kez gol sevinci yaşadı, 27 kez topu ağlarında gördü.