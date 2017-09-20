Barcelona, Katalonya referandumuyla ilgili açıklama yaptı

La Liga ekiplerinden Barcelona, son günlerin tartışma konusu olan Katalonya referandumuyla ilgili açıklama yaptı. Demokrasi ve ifade özgürlüğü çerçevesinde Katalan halkının kendi kaderlerini tayin hakkının bulunduğunun vurgulandığı açıklamada "Özgürlük hareketi savunucularının yanında, bu hakları engelleyenlerin ise karşısındayız." ifadeleri yer aldı.
İspanyol polisi, İspanya hükümeti tarafından yasadışı ilan edilen tartışmalı bağımsızlık referandumu öncesinde Katalan hükümetinin genel merkezinde bu sabah arama yapmıştı. Polisin Ekonomi, Dış İlişkiler, Çalışma ve Sosyal İlişkiler departmanları ile hükümet merkezine girdiği ve 1 Ekim'de yapılması planlanan bağımsızlık referandumuyla ilgili yürütülen soruşturma için delil topladığı belirtildi. Katalonya Başkan Yardımcısı Oriol Junqueras RAC-1 radyo kanalına yaptığı açıklamada, "İspanya merkezi hükümeti ülkenin bütün kurumlarına ve Katalonya'nın bütün vatandaşlarına saldırıyor" ifadelerini kullandı.
LA LIGA BAŞKANI TEBAS AÇIKLAMIŞTI
La Liga Başkanı Javier Tebas, Katalonya'nın bağımsız olması durumunda Barcelona ve Espanyol başta olmak üzere Katalan ekiplerinin La Liga'da oynayamayacağını duyurmuştu. Tebas, "Umarım ki olmaz ama Katalonya'daki bu süreç devam ederse Katalan kulüpleri İspanya'da oynayamaz. Katalonya özerk yönetimi hükümeti spor bakanının Katalan kulüplerinin İspanya veya Fransa ligini seçebileceğini açıklaması beni şaşırttı. Sanırım bu kişi, bağımsızlık sürecinde olduğu gibi tüm Katalanları kandırıyor. Bunun böyle olmadığını açıkça söylemek gerekir." ifadelerini kullanmıştı.
Barcelona taraftarları, La Liga'nın 5. hafta mücadelesinde Eibar'ı 6-1 yendikleri karşılaşmada Katalonya'nın bağımsızlığı için kullanılacak "evet" anlamına gelen "Si" oyu için birçok pankart açmıştı.
PIQUE, GUARDIOLA, OLEGUER BAĞIMSIZ KATALONYA'DAN YANA
Barcelona'nın önemli figürlerinden olan Pep Guardiola, Oleguer ve şu an takımda bulunan Gerard Pique, daha önce yaptıkları açıklamalarda Katalonya'nın bağımsız olmasını istediklerini dile getirmişti. İspanya Milli Takımı formasını da giyen Barcelonalı savunma oyuncusu, bu açıklamaları nedeniyle 2015 yılında milli takım formasıyla Kosta Rika ile Slovakya mücadelerinde ıslıklanarak protesto edilmişti. Futbolu 31 yaşında bırakan Oleguer ise İspanya Milli Takımı formasını giymeyi reddetmişti. Manchester City Menajeri Pep Guardiola ise Katalonya'nın devlet statüsünde olması durumunda İspanya'da değil Katalonya Milli Takımı'nda forma giyeceğini duyurmuştu.
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