Barcelona La Liga'da oynayabilecek mi? Katalan ekiplerine ne olacak?

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"Katalanım ve kendimi öyle hissediyorum. Katalonya halkıyla bugüne kadar hiç olmadığı kadar gurur duyuyorum. Son 7 yıldır olağanüstü davranıldı. Bu süreçte hiçbir saldırı olmadı ancak güvenlik güçleri için aynı şeyi söyleyemeyiz." diyen Pique, İspanya Milli Takımı'yla ilgili de konuştu.