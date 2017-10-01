Barcelona Las Palmas maç sonucu - Barcelona Las Palmas oynandı mı?

Katalonya, bağımsızlık referandumu nedeniyle sıcak saatler geçiriyor. İspanya polisinin referandumda oy vermeye çalışan halka müdahale ettiği kaydedilirken, futbolda da hareketlilik mevcut. İspanyol basınına göre maç, güvenli gerekçesiyle ertelenmişti. Ancak Marca'nın haberine göre federasyon ertelemeye izin vermedi. Barcelona-Las Palmas arasındaki mücadele seyircisiz oynandı.

BARCELONA, LAS PALMAS'I 3 GOLLE GEÇTİ

Dünya futbol gündeminde ilk sırayı alan Barcelona-Las Palmas karşılaşması herhangi bir olay olmadan sona erdi. Barcelona, baştan sona üstün götürdüğü mücadeleyi Busquets ve Messi'nin golleriyle 3-0 kazandı ve La Liga'da 7'de 7 yaptı.

FEDERASYON ERTELEMEYİ REDDETTİ VE MAÇA SEYİRCİ ALINMADI

Ertelenip ertelenmeyeceği uzun süre tartışılan Barcelona-Las Palmas maçı seyirciden yoksun bir biçimde oynandı. Tribünler boş kalırken maça gelen seyircilerde bu karara büyük tepki gösterdi.

İspanyol hükümeti bağımsızlık referandumunun yasa dışı olduğunu açıklamıştı. Oy verme işlemi sabah saatlerinde başlarken Katalonya hükümet sözcüsü Jordi Turull'un açıklamasına göre İspanyol polisinin müdahalesi sonrasında 460'ın üzerinde kişi yaralandı.

Barcelona Başkanı Josep Maria Bartomeu, durumla ilgili olarak konuştu. Bartomeu "Bugün maçı kimse oynamak istemedi. Yaşananlardan ve ortada bulunan durumdan dolayı endişeliydik ancak maçın ertelenmesine izin vermediler. Bu maçı seyircisiz oynamamızın gerekçesi güvenlik endişesi değil, yaşananlara karşı bir tepki!" ifadelerini kullandı. Öte yandan Barcelona Başkan Yardımcısı Carles Vilarrubi'nin görevinden istifa ettiği iddia edildi.

TARAFTARLAR TEPKİLİ!

Barcelona'nın Grada Animacio adlı taraftar grubu ise maçın oynatılma kararından hoşnut değil. Grup, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada maçın oynanması durumunda sahaya gireceklerini duyurdu. Açıklamada "Katalan halkına yapılan utanç verici bir baskıyla karşı karşıyayız. Maç ertelenmezse Camp Nou'ya giderek ilk dakikada sahaya koşacağız ve barışçıl bir oturma eylemi gerçekleştireceğiz. Tüm dünyanın bu durumu görmesi lazım." ifadelerine yer verildi.

— Grada Animació FCB (@AnimacioFCB) October 1, 2017

LAS PALMAS İSPANYA BAYRAKLI FORMAYLA SAHADA...

Diğer yandan Katalonya Futbol Federasyonu bölgede oynanacak tüm futbol maçlarının ertelendiğini duyurdu. Kanarya Adaları ekibi Las Palmas, mücadeleye referandumu protesto etmek için İspanya bayrağı bulunan formayla çıkacaklarını açıklamıştı.

Kulüpten yapılan duyuruda "Las Palmas, bu tarihi dönemeçte sessiz kalabilir ya da harekete geçebilir. Biz ikincisini seçtik. Bugünkü formamıza umutlarımızı netleştirmek ve ülkemizin geleceği için küçük bir İspanyol bayrağı ve bugünün tarihini eklemeye karar verdik.Krallığın başkentine en uzak yerden İspanya'nın bütünlüğüne olan inancımızı haykırıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Barcelona 20 Eylül'de referandumla ilgili olarak bir açıklama yapmıştı. Demokrasi ve ifade özgürlüğü çerçevesinde Katalan halkının çoğunluğunun isteğine destek olunacağının vurgulandığı açıklamada ifade özgürlüğü, demokrasi, kendi kaderini tayin hakkı gibi hakları engelleyelen hareketlerin kınandığı duyurulmuştu.

Barcelona taraftarları, La Liga'nın 5. hafta mücadelesinde Eibar'ı 6-1 yendikleri karşılaşmada Katalonya'nın bağımsızlığı için kullanılacak "evet" anlamına gelen "Si" oyu için birçok pankart açmıştı. Barcelona'nın 12 Eylül'de Şampiyonlar Ligi'nde Juventus ile oynadığı maçta "Katalan Cumhuriyeti'ne hoş geldiniz" pankartı açılmıştı.

KATALAN FUTBOLU BİTEBİLİR

La Liga’nın referandum sonucunda bağımsızlık çıkması durumunda Katalan takımlarını fesh edebileceği ve bölgedeki FC Barcelona, Espanyol ve Girona gibi Katalan menşeili takım oyuncularının başka liglere transferi de söz konusu. Forbes’a göre 2017’deki yıllık geliri oyunculara ödenen ücretler dahil, milyar dolarları bulan takımların İspanyol liginden aforoz edilmesi Messi gibi oyuncuların başka liglere taşınmasını gerektirebilir. Katalonya Spor Bakanı Gerard Figueras, “Katalan takımlarındaki oyuncuların İspanya ligi, Prömiyer Lig, İtalya, Fransa’da oynamak durumunda kalabileceğini söyledi.

''KATALAN KULÜPLERİ İSPANYA'DA OYNAYAMAZ''

La Liga Başkanı Javier Tebas, Katalonya'nın bağımsız olması durumunda Barcelona ve Espanyol başta olmak üzere Katalan ekiplerinin La Liga'da oynayamayacağını duyurmuştu. Tebas, "Umarım ki olmaz ama Katalonya'daki bu süreç devam ederse Katalan kulüpleri İspanya'da oynayamaz. Katalonya özerk yönetimi hükümeti spor bakanının Katalan kulüplerinin İspanya veya Fransa ligini seçebileceğini açıklaması beni şaşırttı. Sanırım bu kişi, bağımsızlık sürecinde olduğu gibi tüm Katalanları kandırıyor. Bunun böyle olmadığını açıkça söylemek gerekir." ifadelerini kullanmıştı.

— Carles Puyol (@Carles5puyol) October 1, 2017

OLAYLAR MAÇA DA SIÇRADI!

Yaşanan olaylar maçın oynandığı sırada da su yüzüne çıktı ve bir protestocu, olaylara tepki gösterirken, güvenlik görevlileri tarafından saha içine giremeden durduruldu ve olay büyümeden önlendi.

PIQUE, PUYOL, XAVI, GUARDIOLA REFERANDUMDAN YANA

Barcelona'nın efsanesi Carles Puyol, referandumu desteklediğini Twitter'dan açıkladı. Efsane futbolcu, kişisel hesabından yaptığı paylaşımda "Seçim, demokrasidir!" ifadelerini kullandı. Şu anda Barcelona'da top koşturan Gerard Pique de bugün oy kullananlar arasındaydı. Katalan savunmacı, "Oyumu kullandım. Hep beraber demokrasiyi savunma hakkımız engellenemez." diyerek bir Tweet paylaştı. Pique daha önce Katalonya'nın bağımsızlığıyla ilgili olarak birçok açıklama yapmış ve İspanyol taraftarların tepkisini çekmişti. Katalan savunmacı, İspanya Milli Takımı formasını giydiği birçok maçta tepki görmüştü.

Xavi de yaptığı açıklamada "İnsanların oy kullanma özgürlüğünü engellemek ne demek? Utanıyorum." sözleriyle İspanya yetkililerin eylemlerini eleştirmişti.

— Gerard Piqué (@3gerardpique) October 1, 2017

Şu sıralarda Manchester City'nin menajerliğini yürüten Katalan Pep Guardiola da Katalonya'nın bağımsız olması gerektiğini dile getirenler arasındaydı. Guardiola, futbol oynadığı dönemlerde Katalonya Milli Takımı'nın FIFA'dan statü kazanması durumundaysa İspanya için değil, Katalonya için oynayacağını dile getirmişti. Futbolu 31 yaşında bırakan eski Barcelonalı Oleguer ise İspanya Milli Takımı formasını giymeyi reddetmişti.

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