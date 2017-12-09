Barcelona Lassa: 68 - Fenerbahçe Doğuş: 83 | MAÇ SONUCU

THY EuroLeague'de çıktığı 10 maçta 7 galibiyet 3 mağlubiyet alan Fenerbahçe Doğuş, Barcelona Lassa'nın konuğu oldu. Sarı-lacivertliler mücadeleden farklı skorla galip ayrılarak galibiyet sayısını 8'e çıkardı.
Sarı-lacivertlilerde kenardan gelen Kostas Sloukas, 17 sayı 5 asistle maçın yıldızlarından olurken Jan Vesely 13 sayı, Brad Wanamaker 11 sayı, James Nunnally 11 sayıyla galibiyette önemli rol oynadı.
Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 11. haftasında Fenerbahçe Doğuş, deplasmanda İspanya temsilcisi Barcelona Lassa'yı 83-68 yendi.
Bu sezon üst üste 4 maçtır kazanma başarısını gösteren Fenerbahçe Doğuş, Avrupa Ligi'nde 8. galibiyetine ulaştı. Turnuvada sahasında 3. kez yenilgi gören Barcelona Lassa ise 7. mağlubiyetini aldı. Fenerbahçe Doğuş bu galibiyetle 3. sıradaki yerini korudu, Barcelona Lassa ise 11. basamakta kaldı.
Karşılaşmaya tutuk başlayan sarı-lacivertliler ilk çeyreği 28-22 geride tamamladı. İkinci çeyrekte çok iyi savunma yapan ve Sloukas ile Wanamaker'ın sayılarıyla farkı kapatan Fenerbahçe Doğuş, soyunma odasına 39-38 önde gitti.
Maçın üçüncü çeyreğinde İspanyol rakibine karşı 25-13 üstünlük kuran Türk takımı, final periyoduna 13 sayılık avantajla 64-51 önde girdi.
Son çeyrekte Barcelona Lassa'nın farkı azaltma çabalarına iyi oyunuyla karşılık veren Fenerbahçe Doğuş salondan 83-68 galip ayrıldı.
Karşılaşmanın en skorer oyuncusu Sloukas (17) oldu. Fenerbahçe Doğuş'ta Wanamaker (16), Nunnaly (14) ve Vesely (13) de çift haneli skorlara ulaştı.
Sarı-lacivertliler geçen hafta yine bir İspanyol takımı olan Baskonia'yı deplasmanda 83-69 mağlup etmişti.
Bu arada, Fenerbahçe Doğuş'un ABD'li basketbolcusu Brad Wanamaker, Avrupa Ligi'nde toplamda bin 6 sayıya ulaşarak bu organizasyonunda bin sayı barajını geçti. İtalyan oyuncu Nicolo Melli de İspanya'daki maçta 8 ribaunt alarak Avrupa Ligi'ndeki toplam ribaunt sayısını 704'e çıkardı.
BARCELONA LASSA: 68 - FENERBAHÇE DOĞUŞ: 83
SALON: Palau Blaugrana
HAKEMLER: Robert Lottermoser (Almanya), Elias Koromilas (Yunanistan), Milan Nedovic (Slovenya)
BARCELONA LASSA: Heurtel 5, Hanga 15, Sanders 6, Moerman 10, Seraphin 12, Pressey 12, Koponen 2, Tomic 1, Oriola 5
FENERBAHÇE DOĞUŞ: Wanamaker 16, Nunnaly 14, Datome 7, Vesely 13, Ahmet Düverioğlu 1, Thompson 4, Melli 7, Sloukas 17, Guduric 4
1. PERİYOT: 28-22
DEVRE: 38-39
3. PERİYOT: 51-64
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.