Real Sociedad-Barcelona maçı sonrasında Arda Turan’ın ayrılma gerekçelerini sorduğumuz Valverde, “Arda’ya fırsat gelmesi için zaman gerekiyordu. Arda o zamanı beklemedi, gitmek istedi ve gitti. Oynamak istiyorsa bekleyebilirdi. Bunun dışında bir problem yok” yanıtını verdi.
Meriç Müldür, Barcelona Teknik Direktörü Ernesto Valverde'nin Arda Turan ile ilgili düşüncelerini yazdı.
La Liga Experience’ın davetlisi olarak haftasonu İspanya’daydık. Arda Turan, Medipol Başakşehir’e imza atmak için Barcelona’dan İstanbul’a uçtuğu saatlerde bizler de Real Sociedad-Barcelona maçı için İspanya’ya ulaşmıştık. Hürriyet’ten Kenan Başaran ve Lig Radyo’dan Cüneyt Kaşeler ile birlikte...
Öncelikle şunu belirtmeliyim ki harika bir organizasyon. La Liga’nın böylesine bir tanıtıma ihtiyacı olmasa da onlar başka bir gözle bakıyorlar. Sürekli olarak dünyanın dört bir yanından gazetecileri ülkelerine davet ediyorlar. Singapur’dan Malezya’sına, Çin’den Katar’a kadar. Biz Türk gazetecilerin yanı sıra Çek, Slovak ve Belaruslu meslektaşlarımız da bizimle birlikteydi üç gün boyunca. Umarım gün gelir, bizim ligimiz de bu tür uygulamaların kapısını açar.
Biz Türk gazeteciler açısından gezip görmenin yanı sıra haber yönü de vardı bu seyahatin. O da tabi ki Arda... Barcelona sahaya çıkarken insanın gözü haliyle Arda’yı arıyor ve üzülüyorsunuz. A
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.