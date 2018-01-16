4 | 20

Öncelikle şunu belirtmeliyim ki harika bir organizasyon. La Liga’nın böylesine bir tanıtıma ihtiyacı olmasa da onlar başka bir gözle bakıyorlar. Sürekli olarak dünyanın dört bir yanından gazetecileri ülkelerine davet ediyorlar. Singapur’dan Malezya’sına, Çin’den Katar’a kadar. Biz Türk gazetecilerin yanı sıra Çek, Slovak ve Belaruslu meslektaşlarımız da bizimle birlikteydi üç gün boyunca. Umarım gün gelir, bizim ligimiz de bu tür uygulamaların kapısını açar.