UEFA Şampiyonlar Ligi'nde D grubunda mücadele eden Barcelona, evinde Yunanistan'ın köklü takımı Olympiakos'u konuk ediyor. Maçı bekleyen futbolseverler, merakla "Barcelona - Olympiakos maçı hangi kanalda, saat kaçta?" diye araştırıyor. Peki Barcelona - Olympiakos maçı hangi kanalda, saat kaçta? İşte maça dair detaylar...

BARCELONA - OLYMPİAKOS

Camp Nou Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmada İskoçyalı hakem William Collum düdük çalacak. Collum'un yardımcılığını ise Francis Connor ve Douglas Ross üstlenecek. Türkiye saatiyle bu akşam 21:45'te başlayacak olan mücadele canlı olarak Tivibu Spor 4 kanalından izlenebilecek.

Barcelona ve Olympiakos tarihlerinde ilk defa karşı karşıya gelecek.

Barcelona, şimdiye kadar Yunanistan takımlarıyla oynadığı son 6 maçta da kazandı.

Barcelona, ligde ve Avrupa'da oynadığı son 5 maçta 4 galibiyet ve 1 beraberlik aldı.

Olympiakos, ligde ve Avrupa'da oynadığı son 5 maçta 3 mağlubiyet ve 2 galibiyet aldı.

Barcelona, ligde ve Avrupa'da oynadığı son 5 maçta 14 gol attı, kalesinde 2 gol gördü.

Olympiakos, ligde ve Avrupa'da oynadığı son 5 maçta 8 gol attı, 10 gol yedi.

Barcelona, Şampiyonlar Ligi'nde evinde oynadığı son 22 maçın 20'sini kazandı.

Barcelona'da Şampiyonlar Ligi'nde en golcü oyuncu konumunda attığı 2 golle Lionel Messi bulunuyor.

Olympiakos'ta Şampiyonlar Ligi'nde en golcü oyuncu konumunda attıkları 2'şer golle Felipe Pardo ve Ben Nabouhane bulunuyor.

SAKAT - CEZALILAR

Barcelona: Arda Turan, Thomas Vermaelen, Jordi Alba, Rafinha, Alex Vidal, Ousmane Dembele

Olympiakos: Ben Nabouhane, Emmanuel Emenike

SON MAÇ KADROLARI

Barcelona: Marc-Andre ter Stegen, Jordi Alba, Nelson Semedo, Gerard Pique, Samuel Umtiti, Sergi Roberto, Ivan Rakitic, Andreas Iniesta, Sergio Busquets, Lionel Messi, Luis Suarez

Olympiakos: Silvio Proto, Diogo Fegieiras, Leonardo Koutris, Sasa Zdjelar, Björn Engels, Dimitrios Nikolaou, Vadis Odjidja-Ofoe, Alaixys Romao, Felipe Pardo, Seba, Emmanuel Emenike

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