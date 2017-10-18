UEFA Şampiyonlar Ligi'nde D grubunda mücadele eden Barcelona, evinde Yunanistan'ın köklü takımı Olympiakos'u konuk ediyor. Maçı bekleyen futbolseverler, merakla "Barcelona - Olympiakos maçı hangi kanalda, saat kaçta?" diye araştırıyor. Peki Barcelona - Olympiakos maçı hangi kanalda, saat kaçta? İşte maça dair detaylar...
BARCELONA - OLYMPİAKOS
Camp Nou Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmada İskoçyalı hakem William Collum düdük çalacak. Collum'un yardımcılığını ise Francis Connor ve Douglas Ross üstlenecek. Türkiye saatiyle bu akşam 21:45'te başlayacak olan mücadele canlı olarak Tivibu Spor 4 kanalından izlenebilecek.
- Barcelona ve Olympiakos tarihlerinde ilk defa karşı karşıya gelecek.
- Barcelona, şimdiye kadar Yunanistan takımlarıyla oynadığı son 6 maçta da kazandı.
- Barcelona, ligde ve Avrupa'da oynadığı son 5 maçta 4 galibiyet ve 1 beraberlik aldı.
- Olympiakos, ligde ve Avrupa'da oynadığı son 5 maçta 3 mağlubiyet ve 2 galibiyet aldı.
- Barcelona, ligde ve Avrupa'da oynadığı son 5 maçta 14 gol attı, kalesinde 2 gol gördü.
- Olympiakos, ligde ve Avrupa'da oynadığı son 5 maçta 8 gol attı, 10 gol yedi.
- Barcelona, Şampiyonlar Ligi'nde evinde oynadığı son 22 maçın 20'sini kazandı.
- Barcelona'da Şampiyonlar Ligi'nde en golcü oyuncu konumunda attığı 2 golle Lionel Messi bulunuyor.
- Olympiakos'ta Şampiyonlar Ligi'nde en golcü oyuncu konumunda attıkları 2'şer golle Felipe Pardo ve Ben Nabouhane bulunuyor.
SAKAT - CEZALILAR
Barcelona: Arda Turan, Thomas Vermaelen, Jordi Alba, Rafinha, Alex Vidal, Ousmane Dembele
Olympiakos: Ben Nabouhane, Emmanuel Emenike
SON MAÇ KADROLARI
Barcelona: Marc-Andre ter Stegen, Jordi Alba, Nelson Semedo, Gerard Pique, Samuel Umtiti, Sergi Roberto, Ivan Rakitic, Andreas Iniesta, Sergio Busquets, Lionel Messi, Luis Suarez
Olympiakos: Silvio Proto, Diogo Fegieiras, Leonardo Koutris, Sasa Zdjelar, Björn Engels, Dimitrios Nikolaou, Vadis Odjidja-Ofoe, Alaixys Romao, Felipe Pardo, Seba, Emmanuel Emenike
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