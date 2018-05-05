Barcelona - Real Madrid sahaya çıkıyor

Barcelona ve Real Madrid, 06 Mayıs 2018 Pazar günü İspanya Primera Lig maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 21:45. Maç öncesi Barcelona 86 puanla 1. sırada, Real Madrid 71 puanla 3. sırada bulunuyor. Ev sahibi Barcelona, son 5 maçında 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Real Madrid, son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 155. İddaa'da Barcelona kazanır 1.50, berabere biter 3.75, Real Madrid kazanır 3.75 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 2.50, 2.5 gol üstünün oranı 1.25. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.25, karşılıklı gol yokun oranı ise 2.20.

Barcelona önceki hafta Real Madrid mücadelesinde 2-0 yenildi.

Real Madrid ise Barcelona maçında 2-0 kazandı.

Barcelona, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 14 galibiyet, 2 beraberlik, 0 mağlubiyet aldı. Barcelona, kendi sahasında 45 gol attı, 8 gol yedi.

Real Madrid, dış sahada 10 galibiyet, 4 beraberlik, 2 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Real Madrid 34 kez gol sevinci yaşadı, 17 kez topu ağlarında gördü.