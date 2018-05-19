Barcelona - Real Sociedad maçı heyecanı

İspanya Primera Lig maçında Barcelona ile Real Sociedad, 20 Mayıs 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 21:45. 90 puanlı Barcelona 1. sırada bulunuyor, Real Sociedad 49 puana sahip ve 10. sırada. Barcelona, son 5 maçında 5 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 yenilgilik form durumunda. Real Sociedad, son 5 maçında 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 0 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 436 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Barcelona kazanırsa 1.10, beraberlik çıkarsa 6.25, Real Sociedad sahadan galip ayrılırsa 8.00 oranını elde edecekler. Alt oranı 4.00, üst oranı 1.05. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.30 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 2.05.

Barcelona önceki hafta Eibar mücadelesinde 4-2 kazandı.

Real Sociedad ise Celta Vigo karşılaşmasında 2-2 berabere kaldı.

Barcelona, evinde 15 galibiyet, 3 beraberlik, 0 mağlubiyet yaşadı ve 52 gol atıp 11 gol yedi.

Real Sociedad, dış sahada 4 galibiyet, 4 beraberlik, 10 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Real Sociedad 19 kez gol sevinci yaşadı, 29 kez topu ağlarında gördü.