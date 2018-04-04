Barcelona - Roma maçı için nefesler tutuldu. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Ernesto Valverde yönetimindeki Barcelona, evinde Eusebio Di Francesco yönetimindeki Roma'yı konuk ediyor. Rövanş maçı öncesinde birbirlerine karşı avantaj elde etmek isteyen iki takım karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde maçın hangi kanalda yayınlanacağı ve saat kaçta başlayacağı da merakla araştırılıyor. Peki Barcelona - Roma hangi kanalda, saat kaçta? Barcelona - Roma maçı şifresiz mi? Cengiz Ünder oynayacak mı? İşte karşılaşmanın tüm detayları...

BARCELONA - ROMA MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Camp Nou'da oynanacak karşılaşmada Hollandalı hakem Danny Makkelie düdük çalacak. Makkelie'nin yardımcılığını Mario Diks ve Hessel Steegstra yapacak. Türkiye saatiyle saat 21:45'te başlayacak olan mücadele, canlı olarak tivibu SPOR 3 kanalından izlenebilecek.

İki takım arasında oynanan son maçta Barcelona evinde 6-1 galip geldi.

İki takım arasındaki son 4 Şampiyonlar Ligi maçında iki takım da birer kez kazandı. 2 maç karşılıklı birer golle berabere bitti.

Barcelona, oynadığı son 5 maçta 3 galibiyet ve 2 beraberlik aldı.

Roma, oynadığı son 5 maçta 4 galibiyet ve 1 beraberlik aldı.

Barcelona, oynadığı son 5 maçta 9 gol atarken kalesinde 2 gol gördü.

Roma, oynadığı son 5 maçta 11 gol attı, kalesinde 1 gol gördü.

Barcelona, Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı son 9 maçta mağlup olmadı ve bu maçlarda yalnızca 2 gol yedi.

Roma, Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda oynadığı son 13 maçta sadece 1 kez galip geldi. (Ön eleme turları hariç)

Barcelona'da Şampiyonlar Ligi'nde en golcü oyuncu konumunda attığı 6 golle Lionel Messi bulunuyor.

Roma'da Şampiyonlar Ligi'nde en golcü oyuncu konumunda attığı 4 golle Edin Dzeko bulunuyor.

Barcelona'da Lucas Diagne (sakat) ve Philippe Coutinho (kadro dışı) bu maçta forma giyemeyecek.

Roma'da Rick Karsdorp (sakat) ve Cengiz Ünder (sakat) bu maçta forma giyemeyecek.

CENGİZ ÜNDER SAKAT

Geçtiğimiz günlerde yapılan antrenmanda sakatlanan Cengiz Ünder, bu akşam Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona ile oynanacak karşılaşmada forma giyemeyecek.