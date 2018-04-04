Barcelona ile Roma, Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Camp Nou'da karşı karşıya geliyor...
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BARCELONA - ROMA
STAT: Camp Nou
SAAT: 21:45
YAYIN: Tivibu Spor 3
HAKEM: Danny Makkelie (Hollanda)
BARCELONA: Ter Stegen, Semedo, Pique, Umtiti, Alba, Busquets, Rakitic, Iniesta, Roberto, Messi, Suarez
YEDEKLER: Cillessen, Vermaelen, Gomes, Paulinho, Denis Suarez, Dembele, Alcacer
TEKNİK DİREKTÖR: Ernesto Valverde
ROMA: Alisson, Peres, Fazio, Manolas, Kolarov, Strootman, De Rossi, Pellegrini, Florenzi, Dzeko, Perotti
YEDEKLER: Skorupski, Jesus, Gonalons, Gerson, El Shaarawy, Schick, Defrel
TEKNİK DİREKTÖR: Eusebio Di Francesco
CENGİZ ÜNDER YOK
Roma'da gösterdiği performansla büyük beğeni toplayan milli futbolcu Cengiz Ünder, sakatlığı nedeniyle Camp Nou'da takımındaki yerini alamayacak.
KARŞILAŞMA ÖNCESİ ÖNE ÇIKAN DETAYLAR
Şampiyonlar Ligi'nin 2015-2016 sezonundaki grup maçında Barcelona, Roma'yı 6-1 mağlup etmişti.
Barcelona son 12 maçta, evinde İtalyan takımlarına maç kaybetmedi.
Lionel Messi Şampiyonlar Ligi'nde, Serie A takımlarına karşı oynadığı 19 maçta 12 kez gol sevinci yaşadı. Arjantinli futbolcu ayrıca, Şampiyonlar Ligi'nde 100. golüne ulaştı.
NASIL GELDİLER?
Barcelona, Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda Juventus, Sporting Lizbon ve Olympiakos ile mücadele etti.
3-0'lık Juventus galibiyetiyle turnuvaya başlayan Katalanlar, deplasmanda Sporting Lizbon'u 1-0 ve evinde Olympiakos'u da 3-1'lik skorla mağlup ederek 3'te 3 yaptı. Barcelona, Olympiakos ile Pire'de, Juventus'la da Torino'da 0-0 berabere kaldıktan sonra evinde Sporting Lizbon'u 2-0 mağlup ederek Devler Ligi'nde son 16 turuna yükseldi.
Barcelona son 16 turunda eşleştiği Chelsea ile Stamford Bridge'de 1-1 berabere kalsa da, Camp Nou'da rakibini 3-0 yenerek adını çeyrek finale yazdırdı.
Sezon başında milli futbolcu Cengiz Ünder'i kadrosuna katan Roma, bu sezon Devler Ligi'ndeki ilk maçında Atletico Madrid ile 0-0 berabere kaldı. Karabağ'ı deplasmanda 2-1 yendikten sonra, Chelsea'yle de 3-3 berabere kalan İtalyan ekibi, İngiliz ekibini Roma'da 3-0 mağlup ederek önemli bir galibiyet almış oldu. Roma, gruptaki 5. maçında Wanda Metropolitano'da Atletico Madrid'e 2-0 yenilse de, Karabağ'ı 1-0 mağlup ederek adını son 16 turuna yazdırdı.
Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Shakhtar Donetsk ile eşleşen Roma, Cengiz Ünder'in golüyle öne geçse de ilk maçı 2-1 kaybetti. İtalyan temsilcisi, rövanşı evinde 1-0 kazanarak çeyrek finale yükseldi.
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