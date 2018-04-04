Barcelona - Roma maçı saat kaçta, hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi'nin çeyrek final maçları başladı. İspanya liginin önemli takımlarından Barcelona evinde, İtalya liginin önemli takımlarından olan Roma'yı konuk edecek. Karşılaşma öncesinde maçın hangi kanalda yayınlanacağı ve saat kaçta başlayacağı merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki Barcelona - Roma maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç hakkında detaylar...

BARCELONA - ROMA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin çeyrek final karşılaşmaları başladı. Ernesto Valverde yönetimindeki Barcelona evinde, Eusebio Di Francesco yönetimindeki Roma'yı konuk edecek. Camp Nou stadyumunda oynanacak olan karşılaşmada Hollandalı hakem Danny Makkellie düdük çalarken, yardımcılıklarını ise Mario Diks ve Hessel Steegstra yapacak. Zorlu karşılaşma Türkiye saati ile 21:45'de başlayacak. Barcelona - Roma maçı canlı olarak Tivibu Spor 3 kanalında izlenebilecek.

İKİ TAKIM HAKKINDA İSTATİSTİKLER

Barcelona ve Roma, Avrupa kupalarında beşinci kez karşılaşacak. Bundan önceki dört maçta tarafların birer galibiyeti var (2B).

Barcelona, Şampiyonlar Ligi'nde dokuz maçtır yenilmiyor ve bu maçlarda kalesinde toplam iki gol gördü (13 gol attı).

Barcelona, Şampiyonlar Ligi'nde 2013/14 sezonu başından bu yana Camp Nou'da maç kaybetmedi (23G 2B). Bu maçlarda toplam 77 gol atan Katalanlar, sadece 12 gol yedi.

Ön eleme turları hariç; Roma, Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda oynadığı son 13 maçın sadece birini kazanabildi (5B 7M).

Roma, Şampiyonlar Ligi tarihinde toplamda üçüncü, 2007/08 sezonu başından bu yana ise ilk kez çeyrek final maçı oynayacak. İtalyan ekibi, Şampiyonlar Ligi tarihinde yarı finale çıkamadı.

2013/14 sezonu başından bu ya İtalyan ve İspanyol takımlar, Şampiyonlar Ligi'nde 28 kez karşılaştı. İtalyan takımlar bu maçların dördünü kazanabildi (9B 15M).

Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde İtalyan ve İspanyol takımları arasında oynanan dört maçta da İtalyan takımlar henüz gol atamadı.

Barcelona, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde en fazla maçta kalesini gole kapatan (6) ve toplamda en az gol yiyen (2) takım konumunda.

Edin Dzeko, Roma'nın bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde attığı 11 golün %55'inde direkt katkı yaptı (dört gol, iki asist).

Geçen sezonun başından bu yana Lionel Messi, Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı 17 maçta 17 gol attı.

SAKAT / CEZALI DURUMU

Barcelona: Lucas Digne (sakat), Philippe Coutinho (kadro dışı)

Roma: Cengiz Ünder (sakat)