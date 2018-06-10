Barcelona SC - Aucas karşılaşma önü

Ekvador Premier A 1.Aşama maçında Barcelona SC ile Aucas, 11 Haziran 2018 Pazartesi günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 01:00. Barcelona SC 33 puana sahip olarak 2. sırada yer alırken Aucas 20 puanda ve 7. sırada. Ev sahibi Barcelona SC, son 5 maçında 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Aucas, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 323. İddaa'da Barcelona SC kazanır 0.00, berabere biter 0.00, Aucas kazanır 0.00 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Barcelona SC önceki hafta Aucas mücadelesinde 3-3 berabere kaldı.

Aucas, Barcelona SC karşılaşmaında 3-3 berabere kaldı.

Kendi sahasında 5 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet alan Barcelona SC, 17 gol attı ve 8 gol yedi.

Aucas, dış sahada 1 galibiyet, 4 beraberlik, 3 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Aucas 6 kez gol sevinci yaşadı, 9 kez topu ağlarında gördü.