Barcelona SC - Delfin düellosu

Ekvador Premier A 1.Aşama maçında Barcelona SC ile Delfin, 25 Haziran 2018 Pazartesi günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 01:30. Barcelona SC 35 puana sahip olarak 2. sırada yer alırken Delfin 28 puanda ve 5. sırada. Ev sahibi Barcelona SC, son 5 maçında 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Delfin son 5 mücadelede 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 0 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 242 kodlu maçı oynayanlar; Barcelona SC galibiyet oranı 0.00, beraberlik oranı 0.00, Delfin galibiyet oranı 0.00.

Barcelona SC son haftadaki Universidad Catolica müsabasında 1-2 kazandı.

Delfin, Clan Juvenil karşılaşmaında 3-3 berabere kaldı.

Barcelona SC, evinde 5 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet yaşadı ve 18 gol atıp 9 gol yedi.

Delfin, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 2 galibiyet, 1 beraberlik, 6 mağlubiyet elde etti. Delfin, deplasmanda 8 kez ağları sarsarken, 15 kez topu kendi kalesinde gördü.