Barcelona SC - River Plate düellosu

Barcelona SC ve River Plate, 19 Mayıs 2018 Cumartesi günü Ekvador Premier A 1.Aşama maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 03:15. 29 puanlı Barcelona SC 2. sırada bulunuyor, River Plate 8 puana sahip ve 11. sırada. Ev sahibi Barcelona SC, son 5 maçında 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. River Plate, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 175. İddaa'da Barcelona SC kazanır 1.15, berabere biter 4.75, River Plate kazanır 9.00 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Barcelona SC son haftadaki Universidad Catolica müsabasında 1-2 kazandı.

River Plate ise LDU-Quito karşılaşmasında 1-0 kazandı.

Barcelona SC, evinde 5 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı ve 17 gol atıp 6 gol yedi.

River Plate ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 0 galibiyet, 2 beraberlik, 4 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. River Plate, 5 gol atarken 11 gol yedi.