Barcelona SC - Tecnico Universitario maç önü

Ekvador Premier A 1.Aşama maçında Barcelona SC ile Tecnico Universitario, 09 Temmuz 2018 Pazartesi günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 01:30. Maç öncesi Barcelona SC 39 puanla 2. sırada, Tecnico Universitario 12 puanla 12. sırada bulunuyor. Ev sahibi Barcelona SC, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Tecnico Universitario, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 438 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Barcelona SC kazanırsa 1.20, beraberlik çıkarsa 4.00, Tecnico Universitario sahadan galip ayrılırsa 9.00 oranını elde edecekler.

Barcelona SC önceki hafta Tecnico Universitario mücadelesinde 0-1 yenildi.

Tecnico Universitario ise Barcelona SC karşılaşmasında 0-1 kazandı.

Barcelona SC, evinde 6 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet yaşadı ve 23 gol atıp 10 gol yedi.

Tecnico Universitario, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 0 galibiyet, 4 beraberlik, 6 mağlubiyet elde etti. Tecnico Universitario, deplasmanda 6 kez ağları sarsarken, 23 kez topu kendi kalesinde gördü.