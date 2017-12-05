Barcelona - Sporting Lizbon maçı ne zaman, saat kaçta, canlı hangi kanalda?

Ernesto Valverde yönetimindeki Barcelona, evinde Jorge Jesus yönetimindeki Sporting Lizbon'u ağırlayacak. Futbolseverlerin heyecanla beklediği zorlu maç öncesinde maçın hangi kanalda yayınlanacağı ve saat kaçta başlayacağı araştırılıyor. Peki Barcelona - Sporting Lizbon maçı CANLI hangi kanalda, saat kaçta?

BARCELONA - SPORTİNG LİZBON MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, CANLI HANGİ KANALDA?

Şampiyonlar Ligi A grubu'nda 11 puanla lider durumda olan Barcelona, evinde 7 puanla 3. sırada yer alan Sporting Lizbon'u konuk edecek. Camp Nou stadyumunda oynanacak olan mücadelede İskoç hakem Craig Thomson düdük çalacak. Thomson'un yardımcılıklarını ise Alan Mulvanny ve Graeme Stewart yapacak. Türkiye saati ile 22:45'de başlayacak olan maç Tivibu Spor 3 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Barcelona, Şampiyonlar Ligi'nde Portekiz takımlarıyla oynadığı 10 maçta yenilgi yüzü görmedi (8G 2B).

Camp Nou'da çıktığı son 14 grup maçını kazanan Barcelona, rakip filelere 52 gol gönderdi ve kalesinde sadece yedi gol gördü. Barca'nın evinde mağlup edemediği son Şampyonlar Ligi takımı Benfica'ydı (Aralık 2012, 0-0).

Barcelona'nın Şampiyonlar Ligi'ndeki son iki maçında gol sesi çıkmadı; bu, Katalanlar için turnuva tarihinde bir ilk.

Barcelona bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde kalesinde en az gol gören takım (1).

Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı son yedi deplasman maçının altısını kaybeden Sporting, tek galibiyetini bu sezon Olympiakos karşısında aldı (3-2).

Sporting'in Şampiyonlar Ligi'nde attığı son dört gol iki oyuncudan geldi: Bas Dost ve Bruno Cesar (ikişer).

Şampiyonlar Ligi'nde 716 dakikadır gol atamayan Luis Suarez, bu turnuvadaki en uzun kuraklığını yaşıyor.

SAKAT/CEZALI DURUMU

Barcelona: Andres Iniesta (sakat), Javier Mascherano (sakat), Arda Turan (sakat), Rafinha (sakat), Samuel Umtiti (sakat), Ousmane Dembele (sakat)

Sporting Lizbon: Jonathan Silva (sakat)

EN GOLCÜLER

Barcelona: Lionel Messi (3), Ivan Rakitic (1), Lucas Digne (1)

Sporting Lizbon: Bas Dost (3), Gelson Martins (2), Seydoy Doumbia (2)

SON MAÇ KADROLARI

Barcelona: Marc-Andre ter Stegen, Lucas Digne, Nelson Semedo, Gerard Pique, Samuel Umtiti, Sergio Busquets, Ivan Rakitic, Andres İniesta, Paulinho, Luis Suarez, Gerard Deulofeu

Sporting Lizbon: Rui Patricio, Jeremy Mathieu, Fabio Coentrao, Cristiano Piccini, Andre Pinto, Bruno Cesar, Bruno Fernandes, Rodrigo Battaglia, William Carvalho, Bas Dost, Gelson Martins

Barcelona - Sporting Lizbon

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