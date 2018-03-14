Barcelona-Chelsea maçına Lionel Messi damgası! Şampiyonlar Ligi son 16 turundaki son maçta Barcelona, 1-1'in rövanşında İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Chelsea'yi konuk ediyor. Katalan devi maçın henüz başında tur için yeterli olan skoru rahatlıkla bulurken maça Barcelona tribünlerinin koreografisi ve Messi'nin rekoru damga vurdu!

Barcelona tribünleri "Tanrı Kral'ı korusun" anlamına gelen "God save the King" ifadelerinin ve Messi'nin fotoğrafının bulunduğu bir koreografiyle görsel şova imza attı. Arjantinli yıldız da taraftarlarının bu jestine golle karşılık verdi!

Maçın henüz 2. dakikasına girilmişti ki Messi sahneye çıktı. Chelsea ağlarını havalandıran yıldız futboclu, kariyerinin en erken golüne imza attı! Messi'nin gol attığı anlarda kronometreler 125 saniyeyi gösteriyordu!

TRİBÜNLERDE ÖZGÜRLÜK PANKARTI!

Öte yandan Barcelona tribünlerinde yer alan diğer bir pankart da dikkatleri çekti. İspanya hükümetinin yasa dışı ilan ettiği ve birçok Katalan politikacının gözaltına alındığı Katalunya Bağımsızlık Referandumu'na gönderme yapan Barcelonalı taraftarlar, "Özgürlük" yazan bir pankartın yanında Katalunya'da sıkça kullanılan sarı kurdele imgesinin bulunduğu ve altında "Bu sadece özgürlükle alakalı" yazan bir pankart daha açtılar.

Kariyerini Manchester City'de sürdüren ve birçok rekora imza atan Barcelona'nın eski teknik dierktörü Pep Guardiola da İngiltere'de sarı kurdele taktığı için İngiltere Futbol Federasyonu tarafından iki kez cezalandırılmıştı. Katalan Menajer, cezalara karşın kurdelesini takmaya devam ediyor.