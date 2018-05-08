Barcelona - Villarreal maçı heyecanı

İspanya Primera Lig heyecanı devam ediyor. Barcelona, 09 Mayıs 2018 Çarşamba günü Villarreal takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 21:00. Maç öncesi Barcelona 87 puanla 1. sırada, Villarreal 57 puanla 6. sırada bulunuyor. Barcelona son 5 maçında 5 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 yenilgi ile oynadı. Villarreal son 5 mücadelede 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 486 kodlu maçı oynayanlar; Barcelona galibiyet oranı 1.15, beraberlik oranı 4.75, Villarreal galibiyet oranı 9.00. Alt oranı 3.00, üst oranı 1.15. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.40, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.80.

Barcelona önceki hafta Eibar mücadelesinde 4-2 kazandı.

Villarreal, Valencia karşılaşmaında 1-3 kazandı.

Barcelona, evinde 14 galibiyet, 3 beraberlik, 0 mağlubiyet yaşadı ve 47 gol atıp 10 gol yedi.

Villarreal ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 6 galibiyet, 4 beraberlik, 7 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Villarreal, 17 gol atarken 21 gol yedi.