Barcelona'yı bekleyen büyük tehlike

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Tebas, "Umarım ki olmaz ama Katalonya'daki bu süreç devam ederse Katalan kulüpleri İspanya'da oynayamaz. Katalonya özerk yönetimi hükümeti spor bakanının Katalan kulüplerinin İspanya veya Fransa ligini seçebileceğini açıklaması beni şaşırttı. Sanırım bu kişi, bağımsızlık sürecinde olduğu gibi tüm Katalanları kandırıyor. Bunun böyle olmadığını açıkça söylemek gerekir." ifadelerini kullanmıştı.