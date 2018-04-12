Barcelona zaferini süs havuzunda kutlayan Roma Başkanı Pallotta'ya para cezası

Roma'nın Salı akşamı Barcelona'yı 3-0 yenip eleyerek Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale çıkmasının ardından İtalyan kulününün başkanı James Pallotta, kutlama sırasında bir süs havuzuna daldığı için 450 euro para cezasına çarptırıldı.

Tarihi çeşme ve süs havuzlarına girmenin yasak olduğu Roma'da yaptığı bu sevinç gösterisi için özür dileyen Pallotta, başka bir çeşmenin restorasyonu için 230 bin euro bağışta bulunma sözü de verdi.

Barcelona ile geçen haftaki ilk karşılaşmasında 4-1 yenilen Roma, Salı akşamı kendi sahasında oynadığı rövanş maçında ise tarihi bir geri dönüşe imza atarak İspanyol ekibi 3-0 yenilgiye uğratmış ve yarı finale çıkmayı başarmıştı.

Roma'nın büyük bir sürpriz yaparak Barcelona'yı yenmesi ve 1984'ten beri ilk kez kupada yarı finale çıkması üzerine taraftarlar kent sokaklarında kutlama gösterileri yapmıştı.

Maçı Roma merkezindeki lüks bir otelde izleyen Roma kulübü başkanı James Pallotta da, final düdüğü çaldıktan sonra Piazza del Popolo'ya (Halk Meydanı) giderek kutlama yapan taraftarların arasına karıştı.

Pallotta coşkulu taratfarların tezahüratları eşliğinde, meydandaki tarihi Fontana dei Leoni isimli süs havuzuna daldı.

https://twitter.com/ASRomaEN/status/984108992401166337

Çevre ve Tüketici Hakları Koruma Derneği (Codacons), Roma'da tarihi çeşme ve süs havuzlarına girmenin yasak olduğu gerekçesiyle Pallotta hakında şikayette bulundu ve Roma başkanına 450 euro para cezası kesildi.

Süs havuzundaki kutlaması tepki çeken James Pallotta, bunun üzerine Roma Belediye Başkanı Virginia Raggi ile görüşerek özür diledi.

James Pallotta kötü örnek olmak istemediğini belirterek, yaptığı kural ihlalini telafi etmek amacıyla Roma'daki başka bir tarihi çeşmenin restorasyonu için 230 bin euro bağışlama sözü verdi.

Pallotta, Belediye Başkanı ile görüşmesi sonrası yaptığı açıklamada, "Havuza daldığım için fazlasıyla hak ettiğim 450 euro'luk cezadan ötürü Belediye Başkanı'na teşekkür etmek istiyorum. Coşkuya kapıldım, özür diliyorum. Bu türden hareketleri teşvik etmek istemediğimi göstermek adına, 230 bin euro bağışta bulunmaya karar verdim" dedi.

Roma Başkanı Pallotta'nın bağışı 230 bin euro'luk bağışı, Pantheon önündeki çeşmenin restorasyonunda kullanılacak.

Juventus'tan hakeme tepki

Roma'nın başarısının hala konuşulduğu İtalya'da gündemin bir diğer maddesini de Juventus oluşturuyor.

Real Madrid ile Juventus arasında dün akşam oynanan Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında elenen İtalyan takımından hakeme tepki yağdı.

İlk maçı kendi evinde 3-0 kaybeden Juventus, dünkü rövanşta ise 3-0 öndeyken maçın normal süresinin sonuna eklenen uzatmalarda gelen penaltı golüyle elendi.

Penaltı kararını veren ve Juventus kalecisi Gianluigi Buffon'u kırmızı kartla ihraç eden hakem Michael Oliver, İtalya'da eleştirilerin hedefi haline geldi.

Buffon maç sonrası yaptığı açıklamada hakem Oliver için "kalbinin yerinde çöp tenekesi taşıyor" dedi.

Juventus Başkanı Andrea Agnelli de hakemi eleştirirken, Şampiyonlar Ligi maçlarına da VAR (video hakem uygulaması) sistemi getirilmesi çağrısı yaptı.

Agnelli, "Bu 1-2 puan meselesi değil, büyük para ve prestij getiren devasa bir turnuvanın gidişatıyla ilgili bir mesele" dedi.

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