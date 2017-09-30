Barcelona’da satılan konutların yüzde 12’sini Türkler aldı

Türk vatandaşları, gayrimenkul yatırımlarını yurtiçinde olduğu kadar yurtdışında da sürdürüyor.

Lucas Fox International ve İspanya Ulusal İstatistik Enstitüsü verilerine göre 2017’nin ilk çeyreğinde Barcelona’da satılan 8 bin 800 gayrimenkulün 1000’den fazlasını yabancılar satın aldı.

Türk vatandaşları Barcelona’da satılan konutların yüzde 12’sini satın alarak, Barcelona’da en çok mülk edinen 3’üncü millet oldu.

Barcelona’dan ev alanların yüzde 29’unu İspanyol vatandaşları oluştururken, 2’nci sırada yüzde 25 ile İngilizler yer alıyor.

Türkiye’yi yüzde 7’şerlik oranla Fransa ve Katar, Suudi Arabistan, BAE, Kuveyt gibi Körfez ülkeleri takip ediyor. Raporlara göre 2017’nin ilk çeyreğinde İspanya’da gayrimenkul satışları yüzde 26 oranında artmış durumda.

barcelona

konut

ev

satışları