Silivri'de lüks bir villaya düzenlenen operasyonda piyasa değeri 15 milyon lira olan 80 kilo 500 gram eroin ele geçirildi. Operasyonda Halkalı'da karton bardak fabrikasının sahibi olan İ.K. ve 5 adamı gözaltına alındı.



Habertürk Haber Merkezi'nden Nihat Uludağ'ın aktardığı bilgilere göre, İstanbul Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Afganistan'dan ülkemize sokularak Hollanda'ya sevk edilmeye çalışılan uyuşturucuların Silivri'de olduğunu tespit etti. Silivri, Çatalca ve Bayrampaşa'da 4 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Silivri'de lüks bir villada piyasa değeri 15 milyon lira olan 80 kilo 500 gram eroin ele geçirildi. Uyuşturucuların sahibi olduğu öne sürülen Halkalı'da karton bardak fabrikası bulunan işadamı İ.K. ile adamları B.S., İ.S., A.Ş., Z.K. ve E.Y. gözaltına alındı.

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