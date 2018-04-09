Barem rekor kırdı

Barem Pazar Araştırma ve Danışmanlık; Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Ulusal Ulaştırma Ana Planı kapsamında 42 ilde geniş kapsamlı bir araştırmayı tamamladı. Bu araştırma baz alınarak hazırlanan Ulusal Ulaştırma Ana Planı; ulaşım sisteminin verimini artırarak daha rekabetçi hale getirmek için, ulaşım ve lojistiğin bütünleştirilmesini ve ulaşım sisteminin modernize edilmesini öneriyor.

Avrupa Birliği – Türkiye Cumhuriyeti ortak projeleri çerçevesinde yürütülen araştırmada Barem; havalimanları, tren garları, otobüs terminalleri, limanlardaki yolcular, şehirlerarası yollarda binek, hafif ile ağır vasıta sürücüleri ve otobüs yolcularıyla yüz yüze görüşmeler sağladı.

350 KİŞİLİK SAHA EKİBİ İLE ÇALIŞILDI

Araştırmada; 350 kişiyi aşan saha ekibinin 100 gün çalışmasıyla, 301.936 adet yol kenarı, yolcu ve sürücü anketine ek olarak 30.202 yolcu ile de tercih anketleri bire bir görüşmeler ile tamamlandı.

Vatandaşların ulaşım eğilimleri ve tercihlerinin belirlendiği araştırmada; Türkiye'nin ihracat odaklı ekonomisini destekleyecek, lojistik hizmetler alanında bölgesel bir merkez olarak daha güvenli, çevreci bir ulaştırma sistemi hedefleniyor.

"ULAŞIM SİSTEMİNİN GELECEK PROJEKSİYONU BELİRLENDİ"

Ulusal Ulaşım Ana Planının Türkiye’nin 2023 ve 2035 vizyonunu kapsadığını belirten Barem Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Sencer Binyıldız; “Ulusal Ulaşım Ana Planı için gerçekleştirdiğimiz araştırma, gerek görüşme sayısının büyüklüğü, gerekse sürenin kısalığı açısından dünya çapında bir rekor. Dijital teknolojinin olanakları kullanılarak anket yapıldığı anda verinin merkeze akması, görüşme yapılan noktanın ve görüşme yapanın merkezden izlenebilmesi , noktada çalışan ekip içinde trafik polisi ve diğer ekip elemanlarının görüntülerden izlenebilmesi, çalışma noktasından geçen trafiğin iki yönlü olarak 24 saat video kayıtlarının alınarak araç türlerine ve geçiş saatlerine göre sayılarak gruplanması gerçekleşebildi.

Geliştirdiğimiz bu ileri araştırma teknolojisi olmasa bu kadar kısa sürede sonuç almak mümkün olamazdı” dedi.

Binyıldız ayrıca Ulusal Ulaştırma Ana Planının hedeflerinden ve önemli sonuçlarından şu şekilde bahsetti:

“Hazırlanan planda ana hedefler; Ulaştırma ve Lojistik hizmetler alanında bölgesel bir merkez olmak, Türkiye’nin 2035 yılında 1 trilyon dolara çıkması planlanan ihracatı için gereken ulaşım altyapısını oluşturmak, Türkiye içindeki bölgeler arasında bütünleşik bir sistem kurmak ve tabii ki ulaşım sisteminin güvenli ve çevreye duyarlı olmasını sağlamak. Araştırmamızın verilerini baz alarak Egis, Atkins ve Pantheia uzmanları tarafından yapılan modellemeyle çeşitli politika ve altyapı yatırım önerileri ortaya çıktı. Politika önerileri arasında lojistiğin güçlenmesi için demiryolu ve denizyolu taşımacılığının ön plana çıkarılması ve deniz taşımacılığının “kuru limanlar”la desteklenmesi yer alıyor.”



