Bari - Carpi düellosu

Bari ve Carpi, 18 Mayıs 2018 Cuma günü İtalya Serie B maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 21:30. Bari 64 puana sahip olarak 6. sırada yer alırken Carpi 52 puanda ve 11. sırada. Bari son 5 maçında 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 0 yenilgi ile oynadı. Carpi, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 143 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Bari kazanırsa 1.30, beraberlik çıkarsa 3.75, Carpi sahadan galip ayrılırsa 6.25 oranını elde edecekler. Alt 1.70, üst 1.65 veriyor. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.60, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.60.

Bari son hafta oynanan SPAL maçında 1-1 berabere kaldı.

Carpi, Novara karşılaşmaında 2-1 yenildi.

Bari, evinde 12 galibiyet, 5 beraberlik, 3 mağlubiyet yaşadı ve 31 gol atıp 18 gol yedi.

Carpi ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 4 galibiyet, 7 beraberlik, 9 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Carpi, 9 gol atarken 25 gol yedi.