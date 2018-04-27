Bari - Entella maçı ne zaman?

Bari ve Entella, 27 Nisan 2018 Cuma günü İtalya Serie B maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 22:00. Maç öncesi Bari 57 puanla 6. sırada, Entella 40 puanla 17. sırada bulunuyor. Ev sahibi Bari, son 5 maçında 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 0 yenilgi aldı. Entella, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 214 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Bari kazanırsa 1.60, beraberlik çıkarsa 3.20, Entella sahadan galip ayrılırsa 3.75 oranını elde edecekler. Alt 1.50, üst 1.85 veriyor. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.60, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.60.

Bari son hafta oynanan SPAL maçında 1-1 berabere kaldı.

Entella ise Cittadella karşılaşmasında 2-1 yenildi.

Bari, evinde 10 galibiyet, 5 beraberlik, 3 mağlubiyet yaşadı ve 27 gol atıp 17 gol yedi.

Entella, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 3 galibiyet, 7 beraberlik, 8 mağlubiyet elde etti. Entella, deplasmanda 14 kez ağları sarsarken, 25 kez topu kendi kalesinde gördü.