Bari - Entella maçı ne zaman?

Bari ve Entella, 27 Nisan 2018 Cuma günü İtalya Serie B maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 22:00. 57 puanlı Bari 6. sırada bulunuyor, Entella 40 puana sahip ve 17. sırada. Bari, son 5 maçında 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 0 yenilgilik form durumunda. Entella son 5 mücadelede 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 214 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Bari kazanırsa 1.60, beraberlik çıkarsa 3.20, Entella sahadan galip ayrılırsa 3.75 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 1.50, 2.5 gol üstünün oranı 1.85. Karşılıklı gol var 1.60, karşılıklı gol yok 1.60 oranını kazandıracak.

Bari son haftadaki SPAL müsabasında 1-1 berabere kaldı.

Entella ise Cittadella karşılaşmasında 2-1 yenildi.

Kendi sahasında 10 galibiyet, 5 beraberlik, 3 mağlubiyet alan Bari, 27 gol attı ve 17 gol yedi.

Entella ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 3 galibiyet, 7 beraberlik, 8 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Entella, 14 gol atarken 25 gol yedi.