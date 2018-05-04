Bari - Perugia düellosu

İtalya Serie B heyecanı devam ediyor. Bari, 05 Mayıs 2018 Cumartesi günü Perugia takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 16:00. Maç öncesi Bari 61 puanla 6. sırada, Perugia 59 puanla 8. sırada bulunuyor. Bari, son 5 maçında 0 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Perugia, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 272 kodlu maçı oynayanlar; Bari galibiyet oranı 1.90, beraberlik oranı 2.90, Perugia galibiyet oranı 3.00. Alt oranı 1.55, üst oranı 1.80. Karşılıklı gol var 1.55, karşılıklı gol yok 1.65 oranını kazandıracak.

Bari son haftadaki SPAL müsabasında 2-1 yenildi.

Perugia ise Salernitana maçında 3-2 kazandı.

Bari, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 11 galibiyet, 5 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı. Bari, kendi sahasında 28 gol attı, 17 gol yedi.

Perugia, dış sahada 5 galibiyet, 8 beraberlik, 6 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Perugia 29 kez gol sevinci yaşadı, 26 kez topu ağlarında gördü.