Esenyurt Belediyesi’ne bağlı Modern Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’nde bulunan sokak köpekleri kendileri için hazırlanan sıcak havuzda yıkandı. Gazete Habertürk'teki habere göre; hayvan bakımevi ve rehabilitasyon merkezi ekipleri, Kıraç semtindeki kaplıcadan tankerle sıcak su taşıdı.

Merkezdeki köpekler, veteriner ve bakım görevlilerince teker teker havuza sokularak şampuanla yıkandı, kurulanıp tüyleri tarandı, bakımları yapıldı. Bakımevinde hazırlanan havuzun bulunduğu odanın duvarlarına da hayvanların üşümemesi için elektrikli ısıtıcılar konuldu.

‘BİZDEN SAHİPLENİN’

Veteriner İşleri Müdürü Hasan Güneş, “Burada sağlıklı hayvanlara sahibiz. Vatandaşlarımıza çağrımız, petshop’lar yerine buraya gelip ücretsiz olarak bir hayvan sahiplenmeleri” dedi. Merkezde ayda ortalama 250 sokak köpeği ve sahiplerince terk edilmiş hayvanlar bakıma alınıyor. Hasta ve yaralı olanlarsa tedavi edildikten sonra bulundukları alana geri bırakılıyor.

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