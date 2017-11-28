Barış Arduç'un hayranları tostçusunu takip ederek evine ulaştı

Oyuncu Barış Arduç şu sıralar ‘Mutluluk Zamanı’ isimli filmde gündemde. Gupse Özay’la aşk yaşayan yakışıklı oyuncunun hayranları filmin tanıtımı için gittikleri sinema salonlarında Barış Arduç’a yoğun ilgi gösteriyor.

'Duymayan Kalmasın' programının haberine göre, Barış Arduç ile Gupse Özay, Cihangir’de oturdukları evlerinden Levent’te bir siteye taşınmışlardı. Barış Arduç önceki gün Levent’te bulunan evlerine Etiler’deki bir büfeden tost ve hamburger sipariş etti. Siparişi hazırlayan görevli motokuryeye sesli olarak “Bunlar Barış Arduç’un evine gidecek” dedi.

Mekanda bulunan bir grup genç kız bunu duyunca taksiyle motorcuyu takip etti. Motorcunun arkasından Barış Arduç’un oturduğu siteye giren kızlar kurye gidince oyuncunun kapısını çaldı ve fotoğraf çektirmek istedi. Hayranlarını kırmayan yakışıklı oyuncu dışarı çıkarak onlarla fotoğraf çektirdi. Ardından da site güvenliğini daha dikkatli olmaları konusunda uyardı.