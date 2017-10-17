Barış Arduç'un sırrını Tuba Ünsal ortaya çıkardı

Barış Arduç'un trafikte giderken denk geldiği bir kadının çocuklarına yardım etmesi Tuba Ünsal tarafından büyük tebrik gördü. Ünsal sosyal medya üzerinden bu görüntüleri paylaşması sonucu 'iyilik gizli kalmalı ' gibi yorumlar alsa da 'olsun sonuçta Barış Arduç paylaşmadı, Tuba Ünsal paylaştı' diyenler de oldu.

Tuba Ünsal

barış arduç