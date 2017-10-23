Barış Arduç ve Elçin Sangu’nun rol aldığı 'Mutluluk Zamanı'nın afişi yayınlandı

Yapımını NuLook’un, yapımcılığını Muzaffer Yıldırım’ın yaptığı, yönetmenliğini Şenol Sönmez'in, senaryosunu ise oyuncu Buğra Gülsoy ve Ali Erkan Ersezer'in kaleme aldığı 'Mutluluk Zamanı'nın afişi yayınlandı.





Farklı dünyalardan gelen heykeltıraş Ada ( Elçin Sangu) ile mükemmel bir hayata sahip olan Mert'in ( Barış Arduç) tutku dolu hikayesini konu alan filmin afişi büyük beğeni topladı. Filmde Ada'nın ağabeyi olan ve hayatı boyunca fark edilmeyi bekleyen Tarık (Cengiz Bozkurt), ikilinin arasında farkında olmadan önemli bir rol oynayacak.

Çekimleri İstanbul ve Heybeliada’da 7 haftada gerçekleştirilen ‘Mutluluk Zamanı’ 10 Kasım'da vizyona girecek.