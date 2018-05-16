İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü bir soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen Barış Atay'ın bu sabah gözaltına alındığı öğrenildi. Barış Atay kimdir? İşte Barış Atay hakkında ayrıntılar...

BARIŞ ATAY KİMDİR?

Barış Atay Mengüllü 22 Eylül 1981 tarihinde Wilhelmshaven'de doğdu. Barış Atay, Türk sinema, dizi ve tiyatro oyuncusudur.

1981'de Almanya'da doğan Barış Atay, buradan sonra 1999 yılına kadar Antakya'da yaşamıştır. 18 yaşını doldurduktan sonra üniversite için yolu Adana'ya düşen Barış Atay, Çukurova Üniversitesi Biyoloji bölümünde okumaya başlamıştır. Ancak öğreniminin son yılında tiyatroya olan düşkünlüğü ve yeteneğinden dolayı okulu bırakmış ve İstanbul'a giderek Yeditepe Üniversitesi tiyatro bölümü sınavlarını geçerek bu üniversitenin tiyatro bölümünden mezun olmuştur.

Barış Atay Mengüllü, daha önce Hacı ve Şöhret adlı dizilerde oynamıştır. Ayrıca Kavuk ve Zincirbozan adlı filmlerde de rol almıştır. Ancak asıl dikkatleri üstüne çektiği rol, Arka Sıradakiler dizisinde canlandırdığı Saffet karakteridir.

8 Mart 2013'te Beste Sultan Kasapoğulları ile evlenmiştir. 22 Kasım 2013'te Redhack soruşturması kapsamında polis tarafından gözaltına alınmış, 3 gün sonra serbest bırakılmıştır.

Barış Atay'ın oynadığı televizyon dizileri

Hayat Devam Ediyor - (Kürşat Hazar)

Arka Sıradakiler - (Saffet)

Hacı

Kavuk

Şubat - (Farid)

Barış Atay'ın oynadığı filmler

Zincirbozan

Kavuk

Güzel Günler Göreceğiz

Eksik

BARIŞ ATAY NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Habertürk Haber Merkezi'nden Müslim Sarıyar'ın haberine göre; oyuncu Barış Atay Mengüllü, İstanbul Güvenlik Şube ekipleri tarafından gözaltına alındı. Atay'ın, attığı bazı tweetler nedeniyle gözaltına alındığı öğrenildi.

Barış Atay Mengüllü'nün, Güvenlik Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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