Barış Başdaş: "Nisandan beri para almıyoruz"

Süper Lig’de bu sezon sadece 8 puan toplayabilen ve son 4 maçının hepsini kaybeden Karabük’ün deneyimli stoperi Barış Başdaş çarpıcı açıklamalar yaptı. Gazete Habertürk'ün haberine göre kulübün mali açıdan çok zor durumda olduğunu söyleyen Barış, “Herkes kendine çekidüzen vermeli. Herkes bizim para için oynadığımızı söylüyor ama nisandan beri para almıyoruz. Kimse de TFF’ye gidip şikayet etmedi. Biz elimizden geleni yapıyoruz. Herkes şapkasını önüne koyup kulüp için mücadele etmeli. Kimse destek olmadı, kimse aday olmadı Karabükspor’a” dedi.

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